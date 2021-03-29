Путин обдумает приглашение Байдена

Президент Владимир Путин еще не решил, будет ли участвовать в климатическом саммите по приглашению американского лидера Джо Байдена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля уточнил, что такие приглашения передаются по дипломатическим каналам, поэтому нужно проконсультироваться с МИД. Саммит назначен на 22–23 апреля, всего Байден пригласил на мероприятие лидеров 40 стран.

Песков также уточнил, что Путин уделяет большое внимание вопросам климата, поэтому повестку саммита можно считать интересной для российского президента, но конкретное решение будет принято позднее.

«Россия является участником Парижской конвенции, наша страна занимает очень ответственную позицию, последовательную. Что касается непосредственно этого саммита, то еще раз повторяю, наверно, потребуется какое-то время перед тем, как будет ясность о его участии»,— сказал он.

Ранее Путин предложил Байдену дискуссию в прямом эфире после выхода интервью американского лидера, в котором тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли президента России «убийцей».