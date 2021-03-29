Россия зарегистрирует вакцину «Спутник Лайт»

Минздрав России получил документы из Центра имени Гамалеи на регистрацию однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», следует из данных государственного реестра лекарственных средств.

Эксперты Минздрава России в ближайшее время проведут экспертизу качества, безопасности и эффективности вакцины, после чего будет принято соответствующее решение, передает ТАСС. Сейчас специалисты изучают переданное досье.

Отмечается, что «Спутник Лайт» — это первый компонент стандартного двухкомпонентного «Спутника V». Иммунитет от такого препарата будет сохраняться до четырех месяцев при эффективности в 85%.

При этом «облегченная» вакцина пока предназначена исключительно для экспорта, россиян будут прививать только двухкомпонентным препаратом, эффективность которого выше.