Россия зарегистрирует вакцину «Спутник Лайт»

Минздрав России получил документы из Центра имени Гамалеи на регистрацию однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», следует из данных государственного реестра лекарственных средств.
Эксперты Минздрава России в ближайшее время проведут экспертизу качества, безопасности и эффективности вакцины, после чего будет принято соответствующее решение, передает ТАСС. Сейчас специалисты изучают переданное досье.
Отмечается, что «Спутник Лайт» — это первый компонент стандартного двухкомпонентного «Спутника V». Иммунитет от такого препарата будет сохраняться до четырех месяцев при эффективности в 85%.
При этом «облегченная» вакцина пока предназначена исключительно для экспорта, россиян будут прививать только двухкомпонентным препаратом, эффективность которого выше.
UynachalnicaЗнал бы он о заработной плате российских продавцов, не стал бы удивляться...
jeryakobпутин за последний год себя и так не хило защитил тремя законами о неприкосновенности . обидчивый стал...
great_america"Президент защищает страну, защищает всех нас" - депутатов то он защищает. Доходы у них на уровне развитых...
nastya19944Защищают страну военные, но точно не президент.