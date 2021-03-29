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Россия зарегистрирует вакцину «Спутник Лайт»

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Минздрав России получил документы из Центра имени Гамалеи на регистрацию однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», следует из данных государственного реестра лекарственных средств.

Эксперты Минздрава России в ближайшее время проведут экспертизу качества, безопасности и эффективности вакцины, после чего будет принято соответствующее решение, передает ТАСС. Сейчас специалисты изучают переданное досье.

Отмечается, что «Спутник Лайт» — это первый компонент стандартного двухкомпонентного «Спутника V». Иммунитет от такого препарата будет сохраняться до четырех месяцев при эффективности в 85%.

При этом «облегченная» вакцина пока предназначена исключительно для экспорта, россиян будут прививать только двухкомпонентным препаратом, эффективность которого выше.

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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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Топ комментариев

Uynachalnica

Знал бы он о заработной плате российских продавцов, не стал бы удивляться...

jeryakob

путин за последний год себя и так не хило защитил тремя законами о неприкосновенности . обидчивый стал...

great_america

"Президент защищает страну, защищает всех нас" - депутатов то он защищает. Доходы у них на уровне развитых...

nastya19944

Защищают страну военные, но точно не президент.
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