Навальный в колонии получил шесть выговоров

Оппозиционер Алексей Навальный получил уже шесть выговоров за две недели в колонии ИК-2 во Владимирской области, сообщается в посте, опубликованном от имени политика в Instagram.

Отмечается, что Навальному сделали выговор за то, что он встал с кровати на десять минут раньше команды «подъем», отказался смотреть лекцию, назвав ее «идиотской», а на встрече с адвокатами был в футболке.

По словам оппозиционера, после двух выговоров заключенный может уехать в штрафной изолятор, условия которого он оценил, как близкие к пыточным. При этом Навального пока не отправляли в изолятор.

Навальный ранее пожаловался на ухудшение самочувствия в колонии и потребовал допустить к нему лечащего врача. Члены общественной наблюдательной комиссии Владимирской области посетили оппозиционера, чтобы обеспечить организацию его медобслуживания.