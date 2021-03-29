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Навальный в колонии получил шесть выговоров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Оппозиционер Алексей Навальный получил уже шесть выговоров за две недели в колонии ИК-2 во Владимирской области, сообщается в посте, опубликованном от имени политика в Instagram.

Отмечается, что Навальному сделали выговор за то, что он встал с кровати на десять минут раньше команды «подъем», отказался смотреть лекцию, назвав ее «идиотской», а на встрече с адвокатами был в футболке.

По словам оппозиционера, после двух выговоров заключенный может уехать в штрафной изолятор, условия которого он оценил, как близкие к пыточным. При этом Навального пока не отправляли в изолятор.

Навальный ранее пожаловался на ухудшение самочувствия в колонии и потребовал допустить к нему лечащего врача. Члены общественной наблюдательной комиссии Владимирской области посетили оппозиционера, чтобы обеспечить организацию его медобслуживания.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Знал бы он о заработной плате российских продавцов, не стал бы удивляться...

jeryakob

путин за последний год себя и так не хило защитил тремя законами о неприкосновенности . обидчивый стал...

great_america

"Президент защищает страну, защищает всех нас" - депутатов то он защищает. Доходы у них на уровне развитых...

nastya19944

Защищают страну военные, но точно не президент.
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