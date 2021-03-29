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Ультразвук поможет читать мысли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Cараев Владимир, Sibnet.ru

Группа исследователей из США представила новую технологию, позволяющую считывать мысли с помощью ультразвука. Первые испытания подтвердили эффективность разработки.

Работающие интерфейсы для считывания мыслей создавались и ранее, но интеграция в мозг сложной электроники — чрезвычайно опасная операция, поэтому ее массовое использование было невозможным.

Все поменялось после того, как ученым из Калифорнийского технологического института удалось задействовать для решения этой сложной задачи ультразвук. Технология основана на звуковых импульсах, колебания которых позволяют получить визуализацию тканей головного мозга.

Новая методика функционального ультразвука способна отображать нейронную активность в мозгу с разрешением 100 микрометров. Более того, компьютерный алгоритм может предсказывать движение и поведение человека.

На первом этапе успешные опыты состоялись на приматах, у этих животных успешно сняли «слепок» головного мозга. Однако пока назвать методику полностью безопасной нельзя, так как в тело человека все равно приходится имплантировать специальное устройство.

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Технологии #Наука
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