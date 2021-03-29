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Фигуристы-триумфаторы выступят на командном ЧМ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Российские фигуристы, успешно выступившие на чемпионате мира в Стокгольме, примут участие в командном чемпионате мира в Японии, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

«Состав российской команды сформирован по спортивному принципу по итогам чемпионата мира по фигурному катанию, завершившегося в Стокгольме», — говорится в сообщении.

В составе российской сборной выступят:

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко

Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов

Танцы: Виктория Синицина — Никита Кацалапов

Командный турнир World Team Trophy пройдет в японском городе Осака 15-18 апреля. За денежный приз борются команды шести стран, рейтинг фигуристов которых наиболее высок. Призовой фонд — 1 миллион долларов.

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Спорт #Зимние виды
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Топ комментариев

Uynachalnica

Знал бы он о заработной плате российских продавцов, не стал бы удивляться...

jeryakob

путин за последний год себя и так не хило защитил тремя законами о неприкосновенности . обидчивый стал...

great_america

"Президент защищает страну, защищает всех нас" - депутатов то он защищает. Доходы у них на уровне развитых...

nastya19944

Защищают страну военные, но точно не президент.
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