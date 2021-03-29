Школьник в Кузбассе переполошил спецслужбы шуткой про утонувшего друга

Школьник из Калтана позвонил по номеру 112 и сообщил, что его друг утонул в реке, но ЧП оказалось шуткой, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

По данным ведомства, в полицию из службы 112 поступило сообщение о звонке ребенка, который рассказал, что его друг утонул в реке. Полицейские и работники местной администрации обследовали берега реки Кондома, но не нашли подтверждений информации.

Оказалось, что восьмилетний школьник, играя в телефоне, случайно набрал номер 112, когда ему ответил специалист, ребенок решил «пошутить» и сообщил о несчастном случае с другом, после чего сбросил вызов.

В действиях мальчика усматривались признаки правонарушения, предусмотренного статьей 19.13 КоАП РФ «Заведомо ложный вызов специализированных служб», которая влечет в качестве наказания административный штраф в размере до 1,5 тысячи рублей. Но штрафовать можно только граждан, достигших 16-летнего возраста. Полицейские провели со школьником и его законными представителями профилактическую беседу.