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Школьник в Кузбассе переполошил спецслужбы шуткой про утонувшего друга

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Школьник из Калтана позвонил по номеру 112 и сообщил, что его друг утонул в реке, но ЧП оказалось шуткой, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

По данным ведомства, в полицию из службы 112 поступило сообщение о звонке ребенка, который рассказал, что его друг утонул в реке. Полицейские и работники местной администрации обследовали берега реки Кондома, но не нашли подтверждений информации.

Оказалось, что восьмилетний школьник, играя в телефоне, случайно набрал номер 112, когда ему ответил специалист, ребенок решил «пошутить» и сообщил о несчастном случае с другом, после чего сбросил вызов.

В действиях мальчика усматривались признаки правонарушения, предусмотренного статьей 19.13 КоАП РФ «Заведомо ложный вызов специализированных служб», которая влечет в качестве наказания административный штраф в размере до 1,5 тысячи рублей. Но штрафовать можно только граждан, достигших 16-летнего возраста. Полицейские провели со школьником и его законными представителями профилактическую беседу.

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Кузбасс #ЧП #Происшествия
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Uynachalnica

Знал бы он о заработной плате российских продавцов, не стал бы удивляться...

jeryakob

путин за последний год себя и так не хило защитил тремя законами о неприкосновенности . обидчивый стал...

great_america

"Президент защищает страну, защищает всех нас" - депутатов то он защищает. Доходы у них на уровне развитых...

TehN1k

Омэрика в своём репертуаре - А нас то за шо?!)))
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