Самолет спикировал над рыбаками на Обском водохранилище

Видео с самолетом, пикирующим над головами рыбаков на Обском водохранилище в Новосибирской области, выложили в Сети. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.

В субботу днем рыбаки, собравшиеся на Обском водохранилище, сняли на видео, как над их головами несколько раз спикировал самолет. Видеозапись возмущенные любители рыбной ловли разместили в социальных сетях.

На видео обратили внимание не только пользователи соцсети, но и сотрудники надзорных органов.

«Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, о результатах которой мы уведомим», — прокомментировала Sibnet.ru старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.