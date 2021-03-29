Умерший от рака школьник завещал накопления омским приютам

Умерший от онкологического заболевания в Омске подросток Игорь Кузьминых завещал все накопленные деньги приютам для животных, сообщили волонтеры в соцсетях.

Историю подростка рассказали в сообществе приюта для животных «Омские хвостики». Игорю Кузьминых было 16 лет. В 13 он начал подрабатывать и отправлять деньги приютам. Диагноз «онкология» мальчику поставили два года назад. Он перенес восемь операций и 15 курсов химиотерапии.

«За несколько дней до ухода Игорёша сказал: "Все деньги, что у меня на карте, отдайте в приюты, когда меня не станет"», – написали близкие мальчика, не уточнив, о какой сумме идет речь.

Игорь Кузьминых умер в декабре 2020 года. В феврале родные исполнили его последнюю волю и купили для животных приюта то, в чем они нуждаются.