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Умерший от рака школьник завещал накопления омским приютам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Умерший от онкологического заболевания в Омске подросток Игорь Кузьминых завещал все накопленные деньги приютам для животных, сообщили волонтеры в соцсетях.

Историю подростка рассказали в сообществе приюта для животных «Омские хвостики». Игорю Кузьминых было 16 лет. В 13 он начал подрабатывать и отправлять деньги приютам. Диагноз «онкология» мальчику поставили два года назад. Он перенес восемь операций и 15 курсов химиотерапии.

«За несколько дней до ухода Игорёша сказал: "Все деньги, что у меня на карте, отдайте в приюты, когда меня не станет"», – написали близкие мальчика, не уточнив, о какой сумме идет речь.

Игорь Кузьминых умер в декабре 2020 года. В феврале родные исполнили его последнюю волю и купили для животных приюта то, в чем они нуждаются.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Знал бы он о заработной плате российских продавцов, не стал бы удивляться...

jeryakob

путин за последний год себя и так не хило защитил тремя законами о неприкосновенности . обидчивый стал...

great_america

"Президент защищает страну, защищает всех нас" - депутатов то он защищает. Доходы у них на уровне развитых...

TehN1k

Омэрика в своём репертуаре - А нас то за шо?!)))
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