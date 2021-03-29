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Смягчены требования к имуществу при назначении детского пособия

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минтруд внес изменения в проект постановления, в котором перечислены правила назначения пособий на детей в возрасте от трех до семи лет. Новые правила начнут действовать с 1 апреля 2021 года.

Документ скорректировали с учетом предложений общественного совета, сообщает пресс-служба ведомства. Так, в итоговый вариант проекта внесены изменения, в соответствии с которыми смягчены требования при расчете имущественной обеспеченности.

В частности, органы соцзащиты не будут учитывать при назначении пособия доли в квартире, которые составляют одну треть и менее. Кроме того, если при получении наследства в первоначальном варианте для расчета нуждаемости не учитывались земельные участки 0,25 га, то в окончательном — 1 га, если он расположен в сельской местности.

О том, что Минтруд при назначении пособий малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет будет учитывать недвижимость, автомобили и банковские вклады, пресс-служба ведомства сообщила 12 марта.

Препятствием для получения пособий не будет служить одновременное наличие у семей: квартиры, но не более 24 квадратных метров на человека, жилого дома, не более 40 квадратных метров на человека, легкового автомобиля.

При этом у взрослого члена семьи теперь обязательно должен быть доход от трудовой, творческой или предпринимательской деятельности. Ограничения принимаются для исключения выплат «подозрительно бедным» семьям, которые владеют дорогим имуществом при маленьких доходах.

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