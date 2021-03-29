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Самую большую разницу в зарплатах внутри региона нашли в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители малых городов Омской области и Тувы получают на треть меньше, чем в крупных городах этих регионов.

Для определения различий между зарплатами в крупных городах и в провинции эксперты агентства РИА Новости провели исследование по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах России и составили рейтинг. 

В качестве основного показателя ранжирования в перечне использовано отношение средней зарплаты в провинции (средние и малые населенные пункты субъектов Федерации) к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Лидерами по высокому уровню средних зарплат в небольших населенных пунктах России стали северные регионы — ЯНАО, Магаданская область и НАО с хорошо развитой добывающей промышленностью.

В трех субъектах Российской Федерации (Республика Тыва, Чеченская Республика и Омская область) в провинции зарплаты практически на треть меньше, чем в крупных городах. Так, средняя зарплата в малых города Омской области составила 26 тысяч рублей, а в Туве — 32,1 тысячи рублей.

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Омск #Рынок труда
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