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Мужчина в Бурятии убил жену и сына за пьяные издевательства

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мужчина в Бурятии убил жену и сына за постоянные пьянки и издевательства над ним. Сам обвиняемый вел трезвый образ жизни, сообщило региональное СУ СК России.

В пятницу в полицию позвонили жители села Дырестуй в Бурятии и сообщили, что их родственники мертвы. Прибывшие сотрудники МВД и СК обнаружили в одном из домов тела 65-летней женщины и ее 42-летнего сына. По подозрению в убийстве задержали хозяина дома и главу семейства.

На допросе мужчина сознался в убийстве. По данным следствия, жена и сын сельчанина на протяжении последних пяти лет злоупотребляли спиртным. А в состоянии алкогольного опьянения издевались над отцом и мужем. Сам он из-за болезни вел трезвый образ жизни, старался заботиться о родных, содержал домашнее хозяйство.

В четверг в обед мужчина присел на диван отдохнуть и посмотреть телевизор. В это время домой вернулся пьяный сын, он столкнул отца на пол и улегся спать. Глава семейства пошел готовить корм для скота. Сын, которому не понравилось, что отец шумит, соскочил с дивана подбежал к нему и стал оскорблять.

Тогда обвиняемый выхватил из-за пазухи нож и несколько раз ударил сына в шею. На крики прибежала пьяная жена. С ней мужчина расправился таким же образом. После того, как осознал, что натворил, попытался умереть сам. В это время в гости заглянула племянница и остановила его. Она же уговорила его сообщить о произошедшем в полицию.

Республиканский Следственный комитет предъявил ему обвинение по статье 105 УК РФ (убийство двух лиц). Но следователи проверят версию об убийстве в состоянии аффекта. Мужчину отправят на экспертизу, чтобы специалисты дали заключение о влиянии длительной психотравмирующей ситуации в семье.

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Uynachalnica

Знал бы он о заработной плате российских продавцов, не стал бы удивляться...

jeryakob

путин за последний год себя и так не хило защитил тремя законами о неприкосновенности . обидчивый стал...

great_america

"Президент защищает страну, защищает всех нас" - депутатов то он защищает. Доходы у них на уровне развитых...

TehN1k

Омэрика в своём репертуаре - А нас то за шо?!)))
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