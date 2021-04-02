Этап поединков стартует в восьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

Этап поединков стартует в детском «Голосе» в пятницу на Первом канале, наставники разобьют участников на тройки и выберут самых сильных вокалистов.

После слепых прослушиваний наставники восьмого «Голоса» Светлана Лобода, Егор Крид и Баста набрали в свои команды по 15 человек.

В команде Егора Крида: Алиса Трифонова, Таисия Хабибуллина, Георгий Дзебоев, Анна Волкова, Арсений Слесарев, Евгения Гайдова, Станислав Кашеваров, Маргарита Бавская, София Медведева, Елизавета Трофимова, Петр Затолочный, Даниэль Голяна, Ева Темнюк, Кирилл Томилин и Ева Поклонская.

В команде Светланы Лободы: Макар Смыслов, Мирон Проворов, Милана Компаниченко, Андрей Аверин, София Фанта, Василиса Грушевская, Юлия Гаврилова, Полина Сюткина, Варвара Бутко, Ксения Коваленко, Сафина Шафигулина, Ялкы Сака, Владислав Тюкин, Анна Кочуровская и Елизавета Рагозина.

В команде Басты: Мария Политикова, Полина Данильченко, Арина Миленко, Елизавета Хенкина, Тимофей Завалинич, Полина Ли, Диана Вахиба, Анна Юркевич, Габриэль Александров, Валерия Боченкова, Кира Гоголадзе, Екатерина Табарина, Ай-Херел Шулуу, Василиса Суюнова и Денис Кучер.

На этапе поединки наставники разделят детей на тройки. Созданные трио исполнят одну песню, а жюри выберет только одного вокалиста. Пятеро счастливчиков исполняют по одной песне, после чего наставник выбирает двух конкурсантов, которые проходят в финал.