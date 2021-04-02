Этап поединков стартует в восьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

Этап поединков стартует в детском «Голосе» в пятницу на
Первом канале, наставники разобьют участников на тройки и выберут самых сильных
вокалистов.
После слепых прослушиваний наставники восьмого «Голоса»
Светлана Лобода, Егор Крид и Баста набрали в свои команды по 15 человек.
В команде Егора Крида: Алиса Трифонова, Таисия Хабибуллина, Георгий Дзебоев, Анна Волкова, Арсений Слесарев, Евгения Гайдова, Станислав Кашеваров, Маргарита Бавская, София Медведева, Елизавета Трофимова, Петр Затолочный, Даниэль Голяна, Ева Темнюк, Кирилл Томилин и Ева Поклонская.
В команде Светланы Лободы: Макар Смыслов, Мирон Проворов, Милана Компаниченко, Андрей Аверин, София Фанта, Василиса Грушевская, Юлия Гаврилова, Полина Сюткина, Варвара Бутко, Ксения Коваленко, Сафина Шафигулина, Ялкы Сака, Владислав Тюкин, Анна Кочуровская и Елизавета Рагозина.
В команде Басты: Мария Политикова, Полина Данильченко, Арина
Миленко, Елизавета Хенкина, Тимофей Завалинич, Полина Ли, Диана Вахиба, Анна
Юркевич, Габриэль Александров, Валерия Боченкова, Кира Гоголадзе, Екатерина
Табарина, Ай-Херел Шулуу, Василиса Суюнова и Денис Кучер.
На этапе поединки наставники разделят детей на тройки.
Созданные трио исполнят одну песню, а жюри выберет только одного вокалиста. Пятеро
счастливчиков исполняют по одной песне, после чего наставник выбирает двух конкурсантов,
которые проходят в финал.
nifnif20 лет именно такого капитализма - угадайте с одного раза под чьей неусыпной заботой и чутким руководством......
лачиновНу понятие справедливости оно такое. Относительное короче понятие.Мне почему то кажется, что то, что...
WSG0600-164-164Тогда и МРОТ по " Справедливости", должен быть в 10 раз выше.
all busyИкто ж его такой построил в России ?