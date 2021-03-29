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ГИБДД напомнила о штрафе за нечитаемый номер

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГИБДД Красноярска

Нечитаемые госномера на транспортном средстве — штрафуемое правонарушение, поэтому водителям следует возить с собой чистящие средства, чтобы привести госзнак в порядок, сообщается на сайте ГИБДД.

В ведомстве рекомендовали проверять чистоту знаков перед каждой поездкой, а также следить за тем, чтобы фары, зеркала и стекла также были не загрязнены.

«Учитывая активное таяние снега, водителям необходимо возить с собой чистящие принадлежности, чтобы всегда была возможность привести госрегзнак в порядок, очистив его от загрязнений», — говорится на сайте Госавтоинспекции.

За езду с нечитаемым с расстояния 10 метров номерным знаком предусмотрен штраф — 500 рублей. Но инспектор может ограничиться предупреждением. За умышленно скрытый номер возможно наказание вплоть до лишения водительского удостоверения на срок до трех месяцев или штраф 5 тысяч рублей.

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