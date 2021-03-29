Ряд почтовых отделений в Забайкалье остался без сотрудников

Нерентабельные отделения «почты России» в Забайкалье не будут закрывать, так как они считаются жизненноважными. Но некоторые из них сейчас не могут работать из-за того, что сотрудников там нет, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Более 100 отделений «Почты России» в крае считаются нерентабельными. Но закрывать их не будут, жителям отдаленных населенных пунктов они жизненно необходимы.

«Закрытие почтовых отделений в крае не планируется. В настоящее время временно не работает семь помещений в связи с отсутствием кадров», — сообщил зампред краевого правительства Сергей Гордеев.

Часть почтовых отделений в регионе закрылись из-за проблем с помещением. Но сотрудники продолжают оказывать почтовые услуги жителям «на дому». Власти Забайкалья пообещали решить проблему совместно с руководством краевого отделения «Почты России».