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Ряд почтовых отделений в Забайкалье остался без сотрудников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Нерентабельные отделения «почты России» в Забайкалье не будут закрывать, так как они считаются жизненноважными. Но некоторые из них сейчас не могут работать из-за того, что сотрудников там нет, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Более 100 отделений «Почты России» в крае считаются нерентабельными. Но закрывать их не будут, жителям отдаленных населенных пунктов они жизненно необходимы. 

«Закрытие почтовых отделений в крае не планируется. В настоящее время временно не работает семь помещений в связи с отсутствием кадров», — сообщил зампред краевого правительства Сергей Гордеев.

Часть почтовых отделений в регионе закрылись из-за проблем с помещением. Но сотрудники продолжают оказывать почтовые услуги жителям «на дому». Власти Забайкалья пообещали решить проблему совместно с руководством краевого отделения «Почты России».

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Забайкалье #Город
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Uynachalnica

Знал бы он о заработной плате российских продавцов, не стал бы удивляться...

jeryakob

путин за последний год себя и так не хило защитил тремя законами о неприкосновенности . обидчивый стал...

great_america

"Президент защищает страну, защищает всех нас" - депутатов то он защищает. Доходы у них на уровне развитых...

TehN1k

Омэрика в своём репертуаре - А нас то за шо?!)))
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