Цены на такси подскочат в России

Стоимость услуг в такси может вырасти примерно на 5-10% вследствие роста цен на горюче-смазочные материалы, считает председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Продолжение роста цен на горюче-смазочные материалы вызовет однозначную реакцию со стороны перевозчиков, сказала «Известия» Зарипова. Она добавила, что большое беспокойство у таксистов вызывает рост стоимости метана.

По словам директора Ассоциации автомобильных перевозчиков и легкового такси Олега Бекетова, использовать газ для работы в такси становится невыгодно.

Если цена на бензин АИ-92 увеличилась незначительно, то на пропан-бутан взлетела с 16 рублей за литр в прошлом году до 29 рублей в 2021-м. В прошлом году куб метана обходился в 14–16 рублей, а сейчас удерживается на отметке 19–20 рублей, отметил Бекетов.