НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Цены на такси подскочат в России

Источник:
«Известия»
429 1
Фото: © Sibnet.ru

Стоимость услуг в такси может вырасти примерно на 5-10% вследствие роста цен на горюче-смазочные материалы, считает председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Продолжение роста цен на горюче-смазочные материалы вызовет однозначную реакцию со стороны перевозчиков, сказала «Известия» Зарипова. Она добавила, что большое беспокойство у таксистов вызывает рост стоимости метана. 

По словам директора Ассоциации автомобильных перевозчиков и легкового такси Олега Бекетова, использовать газ для работы в такси становится невыгодно.

Если цена на бензин АИ-92 увеличилась незначительно, то на пропан-бутан взлетела с 16 рублей за литр в прошлом году до 29 рублей в 2021-м. В прошлом году куб метана обходился в 14–16 рублей, а сейчас удерживается на отметке 19–20 рублей, отметил Бекетов.

Еще по теме
Власти уточнили стоимость проекта четвертого моста в Новосибирске
Застрявшее в Суэцком канале судно удалось сдвинуть с места
Строители начали надвижку пролета четвертого моста через Обь
Аэропорт Горно-Алтайска сможет работать в плохую погоду
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Школьник в Кузбассе переполошил спецслужбы шуткой про утонувшего друга
Красноярцы застряли в пробках ради новой смотровой площадки
Самолет спикировал над рыбаками на Обском водохранилище
Умерший от рака школьник завещал накопления омским приютам
Самое популярное
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с КамАЗом под Новосибирском
Тулеев поделился сомнениями о пожаре в «Зимней вишне»
Навальный пожаловался на пытки бессонницей
Выступление трио из Томска «Нам можно» покажут на «Comedy Баттл»
Обсуждение (1)
Картина дня
США пообещали наказать Россию за «агрессивные действия»
Цены на такси подскочат в России
Смягчены требования к имуществу при назначении детского пособия
Власти ужесточат контроль за продавцами на рынках
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
102
Госдума «обнулила» президентские сроки Путина
83
Кремль объяснил пытки Навального бессонницей
70
Песков рассказал о вакцинации Путина
34
Здоровье Навального в колонии резко ухудшилось
34
Путин перечислил истинные ценности российской культуры
Sibnet.Ru