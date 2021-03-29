Воздух прогреется в Забайкалье до 13 градусов тепла

Циклон, пришедший в Забайкалье на выходных, отступит и неделя будет теплой. Воздух к четвергу прогреется до 13 градусов тепла, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

В понедельник влияние циклона еще сохранится в Забайкалье, но со вторника начнется постепенное потепление. Погода ожидается преимущественно без осадков.

Температура во вторник ночью — от 3 до 8 градусов мороза, а местами до 18 градусов. Днем — от 0 до 5 градусов выше нуля.

В среду и четверг осадков в большинстве районов также не ожидается. Температура ночью от 3 до 8 градусов ниже нуля. А днем ожидается 7-13 градусов тепла.