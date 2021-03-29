НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Воздух прогреется в Забайкалье до 13 градусов тепла

Источник:
Sibnet.ru
274 1
Фото: © Sibnet.ru

Циклон, пришедший в Забайкалье на выходных, отступит и неделя будет теплой. Воздух к четвергу прогреется до 13 градусов тепла, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

В понедельник влияние циклона еще сохранится в Забайкалье, но со вторника начнется постепенное потепление. Погода ожидается преимущественно без осадков.

Температура во вторник ночью — от 3 до 8 градусов мороза, а местами до 18 градусов. Днем — от 0 до 5 градусов выше нуля.

В среду и четверг осадков в большинстве районов также не ожидается. Температура ночью от 3 до 8 градусов ниже нуля. А днем ожидается 7-13 градусов тепла.

Еще по теме
Зимняя погода задержится в Новосибирске
Правительство РФ выделит на очистку Байкала 14 млрд рублей
Ворону со странным окрасом сфотографировали в Красноярском крае
Гидрометцентр пообещал аномальное тепло в Сибири и Забайкалье
смотреть все
Забайкалье #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Школьник в Кузбассе переполошил спецслужбы шуткой про утонувшего друга
Красноярцы застряли в пробках ради новой смотровой площадки
Самолет спикировал над рыбаками на Обском водохранилище
Умерший от рака школьник завещал накопления омским приютам
Самое популярное
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с КамАЗом под Новосибирском
Тулеев поделился сомнениями о пожаре в «Зимней вишне»
Навальный пожаловался на пытки бессонницей
Выступление трио из Томска «Нам можно» покажут на «Comedy Баттл»
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
102
Госдума «обнулила» президентские сроки Путина
83
Кремль объяснил пытки Навального бессонницей
70
Песков рассказал о вакцинации Путина
34
Здоровье Навального в колонии резко ухудшилось
34
Путин перечислил истинные ценности российской культуры
Sibnet.Ru