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Зимняя погода задержится в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Прохладная погода задержится в Новосибирской области, на этой неделе и ночью, и днем температуры будут минусовыми, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Будем находиться в тыловой части циклона. Будет довольно прохладно, пока тепла не ожидается. Начало апреля будет не очень теплым, потом возможно повышение температуры», – сказала синоптик.

Понедельник ожидается снежным, небольшой снег продолжится и во вторник. В ночь на вторник будет 4-6, в ночь на среду – 8-10 градусов ниже нуля, в дневные часы – от нуля до минус 2 градусов.

В ночь на четверг, по данным синоптиков, температура опустится до 9-11 градусов холода. Днем также будет около нуля градусов.

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Жизнь #Гео
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Uynachalnica

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jeryakob

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great_america

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TehN1k

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