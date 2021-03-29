Зимняя погода задержится в Новосибирске

Прохладная погода задержится в Новосибирской области, на этой неделе и ночью, и днем температуры будут минусовыми, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Будем находиться в тыловой части циклона. Будет довольно прохладно, пока тепла не ожидается. Начало апреля будет не очень теплым, потом возможно повышение температуры», – сказала синоптик.

Понедельник ожидается снежным, небольшой снег продолжится и во вторник. В ночь на вторник будет 4-6, в ночь на среду – 8-10 градусов ниже нуля, в дневные часы – от нуля до минус 2 градусов.

В ночь на четверг, по данным синоптиков, температура опустится до 9-11 градусов холода. Днем также будет около нуля градусов.