Альбом Скриптонита появился в Сети раньше срока из-за ошибки

Шестой альбом Скриптонита «Свистки и бумажки» вышел в свет раньше заявленного релиза из-за технической ошибки. Об этом сообщил сам исполнитель.

«В связи с технической ошибкой при отгрузке альбома, вчера ночью он стал доступен для прослушивания в нескольких странах. По этой причине мы приняли решение сделать официальный релиз альбома "Свистки и бумажки" сегодня», — написал Скриптонит в Instagram.

Официальная дата релиза «Свистков и бумажек» — 30 марта. Но уже сегодня новые треки можно послушать на Apple Music.

Всего в альбом вошли 15 треков. «16», «Жить как я живу», «Оттенки», «Колеса 2», «Бэлмейн», «Прям с утра», «Маленькие ублюдки», «Кэс» «Не прокашляться», «Рэп», Какие новости», «Одно и тоже», «Рамок нет» (feat. Feduk), «Великолепно» (Скит), «Лепесток» (feat. Сестры). Все композиции, кроме трех, доступны для прослушивания с возрастным ограничением 18+.