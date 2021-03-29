Альбом Скриптонита появился в Сети раньше срока из-за ошибки

Шестой альбом Скриптонита «Свистки и бумажки» вышел в свет
раньше заявленного релиза из-за технической ошибки. Об этом сообщил сам
исполнитель.
«В связи с технической ошибкой при отгрузке альбома, вчера ночью он стал доступен для прослушивания в нескольких странах. По этой причине мы приняли решение сделать официальный релиз альбома "Свистки и бумажки" сегодня», — написал Скриптонит в Instagram.
Официальная дата релиза «Свистков и бумажек» — 30 марта. Но
уже сегодня новые треки можно послушать на Apple Music.
Всего в альбом вошли 15 треков. «16», «Жить как я живу», «Оттенки»,
«Колеса 2», «Бэлмейн», «Прям с утра», «Маленькие ублюдки», «Кэс» «Не
прокашляться», «Рэп», Какие новости», «Одно и тоже», «Рамок нет» (feat. Feduk),
«Великолепно» (Скит), «Лепесток» (feat. Сестры). Все композиции, кроме трех,
доступны для прослушивания с возрастным ограничением 18+.
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