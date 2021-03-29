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Власти ужесточат контроль за продавцами на рынках

Источник:
РБК
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Фото Sibnet.ru

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минфин России ужесточат правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках, сообщил глава ФНС Даниил Егоров.

Практика показывает, что арендаторы и управляющие компании рынков проявляют незаинтересованность, а часто и сопротивление легализации рыночной торговли, приводит РБК материалы комиссии по противодействию незаконному обороту продукции.

Это влияет на исполнение задачи по борьбе с теневым оборотом на рынках, поставленной президентом Владимиром Путиным, отмечается в документе.

Налоговая служба предложила сократить перечень случаев, когда на рынке продавцы могут работать без контрольно-кассовой техники. ФНС также призвала обязать администрацию рынков запрещать торговать без кассовых аппаратов, если на это нет права. 

Сейчас на законодательном уровне не регламентируются четкие границы использования касс на розничных рынках, и недобросовестные арендаторы часто пользуются этим, отметили в Минфине.

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