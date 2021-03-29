Врачи НИИТО удалили гигантскую опухоль и вернули пациентке зрение

Нейрохирурги новосибирского НИИТО удалили пациентке гигантскую опухоль мозга и вернули ей зрение, сообщает пресс-служба Института.

По словам пациентки Кристины Овсепян из маленького города Горис (Армения), она стала хуже видеть левым глазом в 2016 году — сразу после родов. Тогда девушка обратилась к офтальмологу, но консервативное лечение не помогло, и с 2018 года почти перестал видеть и правый глаз.

Выполнив МРТ головного мозга, Кристина обратилась к нейрохирургу, поскольку исследование показало гигантскую опухоль — менингиому турецкого седла. В конце января 2021 года пациентка приехала в Новосибирск, и спустя три дня после госпитализации хирурги провели сложную операцию по удалению опухоли.

Врачи полностью удалили менингиому, которая затрагивала магистральные базальные сосуды головного мозга, внутреннюю сонную артерию слева и полностью разрушала левый зрительный нерв.

«Послеоперационный период у Кристины Овсепян протекал гладко. Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии под наблюдение невролога по месту жительства. Уже на момент выписки Кристина отмечала улучшение состояния, и мы надеемся, что зрение значительно улучшится в ближайшем будущем», — сказал врач, профессор Вячеслав Ступак.