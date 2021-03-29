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МС-21 проверят на морозостойкость

Источник:
Sibnet.ru
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Опытный самолет МС-21-300 прилетел в Архангельск для прохождения сертификационных испытаний в условиях естественного обледенения над побережьем Белого моря.

Самолет прибыл в Архангельск в среду 24 марта. В субботу в социальных сетях выложили маршрут очередного испытательного полета МС-21-300.


Пресс-служба корпорации «Иркут», объяснила, что сочетание высокой влажности и низких температур в воздушном пространстве региона способствует образованию льда на поверхностях самолета.

Самолет проведет около 20 испытательных полетов, в ходе которых проверят эффективность противообледенительных систем МС-21-300 и способность самолета безопасно летать условиях холода и влажности.

Фиксирует работу лайнера специальное оборудование, в том числе 12 видеокамер. В испытаниях участвуют специалисты Корпорации «Иркут» и компаний — участниц кооперации, а также эксперты сертификационных центров.

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great_america

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TehN1k

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