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Перекрывший Суэцкий канал контейнеровоз сняли с мели

Источник:
ТАСС
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Фото: © Suez Canal Authority

Спасательные команды сняли с мели контейнеровоз Ever Given, который ранее заблокировал движение судов в Суэцком канале, сообщает компания Inchcape Shipping, которая занимается морскими перевозками.

Глава администрации канала Усаму Рабиа ранее проинформировал, что контейнеровоз пока удалось снять с мели частично. Сейчас буксиры пытаются выровнять курс судна.

«Это хорошая новость. Мы еще не закончили, но оно сдвинулось с места», — приводит ТАСС слова главы администрации канала.

Контейнеровоз водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров 23 марта перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега.

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