Пьяный лихач в Забайкалье насмерть сбил подростка

Пьяный лихач в Забайкальском крае ночью насмерть сбил на дороге 15-летнюю девушку. Следователи выяснили, что для него это не первый инцидент на дороге.

По данным следствия, в четверг ночью в поселке Вершино-Дарасунский пьяный мужчина сель за руль автомобиля Toyota Premio. При этом у водителя не было прав на управление автомобилем.

На дороге он сбил 15-летнюю девушку. Прибывшие врачи увезли ее в больницу с многочисленными травмами. Но, несмотря на усилия медиков, она умерла на следующий день.

Водителя задержали. Полицейские выяснили, что мужчина уже привлекался к административной ответственности за езду на автомобиле без права управления.

После смерти потерпевшей региональное СУ СК России возбудило уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушении ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения и повлекшем смерть человека). Сейчас он находится в СИЗО. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.