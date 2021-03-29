Почта России запустила оплату посылки получателем

Почта России запустила по всей стране новый сервис, с помощью которого оплатить доставку посылки может получатель, услуга
доступна только в приложении Почты для Android, в дальнейшем ей смогут
воспользоваться владельцы смартфонов на iOS и посетители сайта компании.
Новый сервис будет особенно актуален для продавцов товаров в социальных сетях и на платформах с частными объявлениями. Также он поможет тем, кто просто хочет отправить посылку родственникам или друзьям, но денег на доставку по какой-то причине нет. Раньше оплатить доставку мог только отправитель, сообщает пресс-служба организации.
Пока новый сервис работает только при оформлении заказа
через мобильное приложение Почты. При выборе способа оплаты отправитель может
указать, что платит получатель, и затем на заключительном этапе оплаты
поделиться с ним ссылкой на онлайн-платеж.
Чтобы совершить
оплату, получателю необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в мобильном
приложении Почты. После оплаты доставки отправителю придет уведомление. Если
отправитель по каким-либо причинам не передаст оплаченную получателем посылку в
почтовое отделение в течение последующих 72 часов, деньги за доставку вернутся
на карту получателя.