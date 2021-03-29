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Почта России запустила оплату посылки получателем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Почта России

Почта России запустила по всей стране новый сервис, с помощью которого оплатить доставку посылки может получатель, услуга доступна только в приложении Почты для Android, в дальнейшем ей смогут воспользоваться владельцы смартфонов на iOS и посетители сайта компании.

Новый сервис будет особенно актуален для продавцов товаров в социальных сетях и на платформах с частными объявлениями. Также он поможет тем, кто просто хочет отправить посылку родственникам или друзьям, но денег на доставку по какой-то причине нет. Раньше оплатить доставку мог только отправитель, сообщает пресс-служба организации.

Пока новый сервис работает только при оформлении заказа через мобильное приложение Почты. При выборе способа оплаты отправитель может указать, что платит получатель, и затем на заключительном этапе оплаты поделиться с ним ссылкой на онлайн-платеж.

Чтобы совершить оплату, получателю необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в мобильном приложении Почты. После оплаты доставки отправителю придет уведомление. Если отправитель по каким-либо причинам не передаст оплаченную получателем посылку в почтовое отделение в течение последующих 72 часов, деньги за доставку вернутся на карту получателя.

 
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Uynachalnica

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jeryakob

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great_america

"Президент защищает страну, защищает всех нас" - депутатов то он защищает. Доходы у них на уровне развитых...

TehN1k

Омэрика в своём репертуаре - А нас то за шо?!)))
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