Красноярского имама будут судить за призывы к терроризму

Имам мечети в Лесосибирске склонил двух красноярцев поддерживать террористов и шантажом заставил девушку заниматься с ним сексом, он предстанет перед судом, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

По версии следствия, с января 2016 года до мая 2017 года 35-летний имам мечети, поддерживающий идеологию террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории РФ, проводил в своей квартире религиозные собрания. Во время собраний он убедил двух красноярцев поддерживать террористов в соцсетях, за что они были привлечены к уголовной ответственности.

Имам обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205.1, части 1 статьи 133 УК РФ (склонении лица к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности, а также понуждению лица к половому сношению путем шантажа). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.