Красноярского имама будут судить за призывы к терроризму

Имам мечети в Лесосибирске склонил двух красноярцев
поддерживать террористов и шантажом заставил девушку заниматься с ним сексом,
он предстанет перед судом, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.
По версии следствия, с января 2016 года до мая 2017
года 35-летний имам мечети, поддерживающий идеологию террористической
организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена на
территории РФ, проводил в своей квартире религиозные собрания. Во время собраний он убедил двух красноярцев
поддерживать террористов в соцсетях, за что они были привлечены к уголовной ответственности.
Имам обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью
1 статьи 205.1, части 1 статьи 133 УК РФ (склонении лица к публичным призывам к
осуществлению террористической деятельности,
а также понуждению лица к половому сношению путем шантажа). Ему грозит до 15
лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.