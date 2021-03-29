НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Путин поделился способом укрепления иммунитета

Источник:
Sibnet.ru
462 2
Фото: © Пресс-служба президента России

Контрастные ванны или контрастный душ полезны для иммунитета, поделился президент России Владимир Путин. Он делает такие процедуры каждый день.

«Я каждый день почти это делаю. Если каких-то ванн рядом нет, то я делаю холодный/горячий душ, кстати говоря, рекомендую. Она такая самая простенькая, но очень действенная, на мой взгляд, процедура, немножко поддерживает иммунитет», — рассказал президент на канале «Россия 1».

Он отметил, что «ничего сложного» в этом нет: «Включил-выключил, горячая-холодная вода».

Путину 68 лет. По словам его врача, гендиректора Медицинского центра Управления делами президента РФ Сергея Миронова, он скептически относится к приему медикаментов. Таблеткам он предпочитает народные средства — чай с медом, баню, массаж. В качестве восстановительной процедуры и адаптации к стрессовым нагрузкам практикует плавание.

Еще по теме
Врачи НИИТО удалили гигантскую опухоль и вернули пациентке зрение
Путин назвал срок снятия ограничений по COVID
Врачи объяснили опасность еды после 18.00
Роспотребнадзор рассказал о тройной защите «ЭпиВакКороны»
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Школьник в Кузбассе переполошил спецслужбы шуткой про утонувшего друга
Красноярцы застряли в пробках ради новой смотровой площадки
Самолет спикировал над рыбаками на Обском водохранилище
Умерший от рака школьник завещал накопления омским приютам
Самое популярное
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с КамАЗом под Новосибирском
Тулеев поделился сомнениями о пожаре в «Зимней вишне»
Навальный пожаловался на пытки бессонницей
Выступление трио из Томска «Нам можно» покажут на «Comedy Баттл»
Обсуждение (2)
Картина дня
США пообещали наказать Россию за «агрессивные действия»
Цены на такси подскочат в России
Смягчены требования к имуществу при назначении детского пособия
Власти ужесточат контроль за продавцами на рынках
Отношения
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Меню Великого поста: правила каждого дня
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
102
Госдума «обнулила» президентские сроки Путина
83
Кремль объяснил пытки Навального бессонницей
70
Песков рассказал о вакцинации Путина
34
Здоровье Навального в колонии резко ухудшилось
34
Путин перечислил истинные ценности российской культуры
Sibnet.Ru