Путин поделился способом укрепления иммунитета

Контрастные ванны или контрастный душ полезны для иммунитета, поделился президент России Владимир Путин. Он делает такие процедуры каждый день.

«Я каждый день почти это делаю. Если каких-то ванн рядом нет, то я делаю холодный/горячий душ, кстати говоря, рекомендую. Она такая самая простенькая, но очень действенная, на мой взгляд, процедура, немножко поддерживает иммунитет», — рассказал президент на канале «Россия 1».

Он отметил, что «ничего сложного» в этом нет: «Включил-выключил, горячая-холодная вода».

Путину 68 лет. По словам его врача, гендиректора Медицинского центра Управления делами президента РФ Сергея Миронова, он скептически относится к приему медикаментов. Таблеткам он предпочитает народные средства — чай с медом, баню, массаж. В качестве восстановительной процедуры и адаптации к стрессовым нагрузкам практикует плавание.