Забайкальцы получили бесплатные гектары на подтопляемых землях

Зампред правительства Забайкалья Андрей Гурулев сообщил, что региональный Минстрой выдал в собственность «Дальневосточные гектары» на подтопляемых территориях. Теперь краевому правительству предстоит разбираться с собственниками и чиновниками.

Программу «Дальневосточный гектар» запустили в 2016 году. Желающие освоить территорию могут получить участок земли бесплатно. В 2020 году к программе присоединились Бурятии и Забайкалье, после вхождения в состав ДФО. Земля в этих регионах стала одной из самых востребованных по всему Дальнему Востоку, но возникли и проблемы.

Гурулев сообщил, что краевой Минстрой выдал в собственность территории в пойме реки Читинки. А это подтопляемые земли. «Там сейчас две-три недели подтопление разгребали и еще там гектаров надавали», — сообщил он во время прямого эфира ГТРК «Чита».

Если застроить эти территория, ситуация с подтоплениями осложниться, добавило он. «И дальше будем с экскаваторами бегать. Сейчас там проехать можно, а потом и проехать будет невозможно», — резюмировал он.