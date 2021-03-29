НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Забайкальцы получили бесплатные гектары на подтопляемых землях

Источник:
Sibnet.ru
122 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Зампред правительства Забайкалья Андрей Гурулев сообщил, что региональный Минстрой выдал в собственность «Дальневосточные гектары» на подтопляемых территориях. Теперь краевому правительству предстоит разбираться с собственниками и чиновниками.

Программу «Дальневосточный гектар» запустили в 2016 году. Желающие освоить территорию могут получить участок земли бесплатно. В 2020 году к программе присоединились Бурятии и Забайкалье, после вхождения в состав ДФО. Земля в этих регионах стала одной из самых востребованных по всему Дальнему Востоку, но возникли и проблемы.

Гурулев сообщил, что краевой Минстрой выдал в собственность территории в пойме реки Читинки. А это подтопляемые земли. «Там сейчас две-три недели подтопление разгребали и еще там гектаров надавали», — сообщил он во время прямого эфира ГТРК «Чита».

Если застроить эти территория, ситуация с подтоплениями осложниться, добавило он. «И дальше будем с экскаваторами бегать. Сейчас там проехать можно, а потом и проехать будет невозможно», — резюмировал он.

Еще по теме
Регионы Сибири попали в лидеры по уровню отчаяния
Глава Минстроя заявил о дефиците нового жилья в России
Женщина в Иркутске передумала уезжать из проданной квартиры
Кемеровская баня на крыше оказалась небезопасной
смотреть все
Забайкалье #Квадраты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пьяный лихач в Забайкалье насмерть сбил подростка
Красноярского имама будут судить за призывы к терроризму
Забайкальцы получили бесплатные гектары на подтопляемых землях
Массовая драка школьников в Красноярском крае попала на видео
Самое популярное
Гроза со снегом прошла в Забайкалье
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с КамАЗом под Новосибирском
Тулеев поделился сомнениями о пожаре в «Зимней вишне»
Навальный пожаловался на пытки бессонницей
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

Знал бы он о заработной плате российских продавцов, не стал бы удивляться...

jeryakob

путин за последний год себя и так не хило защитил тремя законами о неприкосновенности . обидчивый стал...

TehN1k

Омэрика в своём репертуаре - А нас то за шо?!)))

great_america

"Президент защищает страну, защищает всех нас" - депутатов то он защищает. Доходы у них на уровне развитых...
Sibnet.Ru