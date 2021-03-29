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Массовая драка школьников в Красноярском крае попала на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Видео драки школьников в Игарке попало на видео, полиция установила участников конфликта, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что, по предварительным данным, конфликт произошел на фоне личных неприязненных отношений. За медицинской помощью никто из школьников не обращался. Инспекторы установили участников драки.

Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. Также проверку проводит прокуратура края.


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Красноярск #ЧП #Происшествия
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