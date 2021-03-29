Тимати выпустил клип «Чокер» с девушками из «Холостяка»

Рэпер и герой шоу «Холостяк» Тимати выпустил клип на песню «Чокер», где снялись все действующие участницы проекта, его потенциальные невесты.

В новом клипе Тимати «размножился», чтобы достаться каждой девушке. Причем в тексте песни есть явные отсылки к «Холостяку». Например, в строчке: «Ей не может дозвониться парень, она вместе со мной на программе».

В кадре появились девять девушек из шоу — Адель Вейгель, Мария Вебер, Кристина Романова, Дарья Погадаева, Lara Lepp, Татьяна Супиченко, Кристина Кустова, Катя Голден и Любовь Лишневская.

Участницам «Холостяка» для новой работы Тимати пришлось раздеться до белья. Сам рэпер облачился в черный костюм с бабочкой.