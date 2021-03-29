Тимати выпустил клип «Чокер» с девушками из «Холостяка»

Рэпер и герой шоу «Холостяк» Тимати выпустил клип на песню «Чокер»,
где снялись все действующие участницы проекта, его потенциальные невесты.
В новом клипе Тимати «размножился», чтобы достаться каждой
девушке. Причем в тексте песни есть явные отсылки к «Холостяку». Например, в
строчке: «Ей не может дозвониться парень, она вместе со мной на программе».
В кадре появились девять девушек из шоу — Адель Вейгель,
Мария Вебер, Кристина Романова, Дарья Погадаева, Lara Lepp, Татьяна Супиченко,
Кристина Кустова, Катя Голден и Любовь Лишневская.
Участницам «Холостяка» для новой работы Тимати пришлось
раздеться до белья. Сам рэпер облачился в черный костюм с бабочкой.