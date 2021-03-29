Мазепин разбил болид в дебютной гонке «Формулы-1»

Российский пилот команды Haas Никита Мазепин попал в аварию на первом круге дебютной гонки в «Формуле-1».

Мазепин потерял контроль над болидом, вылетел за пределы трассы и врезался в ограждения. Пилот смог сам выбраться из машины.

«Это полностью моя ошибка», — заявил Мазепин Sky Sports. Он добавил, что зол на себя.

Мазепин подписал долгосрочный контракт с Haas в декабре прошлого года, для россиянина это дебютный сезон в «Формуле-1». В составе американской команды пилот выступает вместе с сыном семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера Миком. Титульным спонсором Haas является российская компания «Уралкалий», основной владелец которой— отец гонщика Дмитрий Мазепин.