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Мазепин разбил болид в дебютной гонке «Формулы-1»

Источник:
Sibnet.ru
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Российский пилот команды Haas Никита Мазепин попал в аварию на первом круге дебютной гонки в «Формуле-1».

Мазепин потерял контроль над болидом, вылетел за пределы трассы и врезался в ограждения. Пилот смог сам выбраться из машины.

«Это полностью моя ошибка», — заявил Мазепин Sky Sports. Он добавил, что зол на себя.

Мазепин подписал долгосрочный контракт с Haas в декабре прошлого года, для россиянина это дебютный сезон в «Формуле-1». В составе американской команды пилот выступает вместе с сыном семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера Миком. Титульным спонсором Haas является российская компания «Уралкалий», основной владелец которой— отец гонщика Дмитрий Мазепин.

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Uynachalnica

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jeryakob

путин за последний год себя и так не хило защитил тремя законами о неприкосновенности . обидчивый стал...

TehN1k

Омэрика в своём репертуаре - А нас то за шо?!)))

great_america

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