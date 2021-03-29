Власти уточнили стоимость проекта четвертого моста в Новосибирске

Общая стоимость проекта по строительству четвертого (Центрального)
моста в Новосибирске составляет 43,5 миллиарда рублей, а не 44,3 миллиарда, как
до этого ошибочно сообщила группа компаний «ВИС» (инвестор проекта).
На сайте компании «ВИС» появилась информация, что общая
стоимость объекта составит 44,3 миллиарда рублей, в том числе из регионального
бюджета потратят 3,5 миллиарда рублей. Потом компания сообщила об ошибке.
По данным министерства транспорта Новосибирской области, стоимость
строительства моста закреплена в концессионном соглашении и остается неизменной
с момента его подписания — 37,2 миллиарда рублей без НДС.
«Еще 3,2 миллиарда рублей Группа вкладывает на обеспечение операционной
деятельности компании-концессионера. Оставшиеся 2,7 миллиарда рублей— о
средства регионального бюджета, направляемые на переустройство инженерных сетей»,
— говорится в сообщении.
Общая стоимость проекта составляет 43,5 миллиарда рублей с учетом
затрат инвестора на возмещение НДС, который составляет 6,3 миллиарда рублей. Он нужен для
Четвертый, или Центральный мост свяжет Ипподромскую
магистраль с улицей Станционной. Мост будет
платным, ориентировочная стоимость проезда по нему — 100 рублей.