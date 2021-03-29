Власти уточнили стоимость проекта четвертого моста в Новосибирске

Общая стоимость проекта по строительству четвертого (Центрального) моста в Новосибирске составляет 43,5 миллиарда рублей, а не 44,3 миллиарда, как до этого ошибочно сообщила группа компаний «ВИС» (инвестор проекта).

На сайте компании «ВИС» появилась информация, что общая стоимость объекта составит 44,3 миллиарда рублей, в том числе из регионального бюджета потратят 3,5 миллиарда рублей. Потом компания сообщила об ошибке.

По данным министерства транспорта Новосибирской области, стоимость строительства моста закреплена в концессионном соглашении и остается неизменной с момента его подписания — 37,2 миллиарда рублей без НДС. По условиям соглашения из них непосредственно на строительство моста направляются 26,2 миллиарда рублей из федерального бюджета и 5,1 миллиарда рублей из средств Группы «ВИС».

«Еще 3,2 миллиарда рублей Группа вкладывает на обеспечение операционной деятельности компании-концессионера. Оставшиеся 2,7 миллиарда рублей— о средства регионального бюджета, направляемые на переустройство инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Общая стоимость проекта составляет 43,5 миллиарда рублей с учетом затрат инвестора на возмещение НДС, который составляет 6,3 миллиарда рублей. Он нужен для обеспечения затрат на строительство объекта, в том числе привлечение и оплату работы подрядных организаций, на федеральные и собственные инвестиции

Четвертый, или Центральный мост свяжет Ипподромскую магистраль с улицей Станционной. Мост будет платным, ориентировочная стоимость проезда по нему — 100 рублей.