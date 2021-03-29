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Фильм «Годзилла против Конга» возглавил прокат с внушающей кассой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Фильм «Годзилла против Конга» стал лидером проката прошедшего уикенда в России, собрав крупную кассу.

За первые четыре дня проката «Годзилла против Конга» собрал кассу в 445 миллионов рублей. Эта сумма в пять раз больше заработанных денег фильмом «Пальма», который занимает вторую строчку лидерства. У российской семейной ленты в копилке около 90 миллионов.

Рецензия на фильм «Годзилла против Конга»

На третьем месте по сборам «Райя и последний дракон» с кассой в 77 миллионов рублей. Мультфильм в прокате уже четвертую неделю. Замыкают пятерку лидеров проката фильм «Никто» (42 миллиона) и новинка «Поступь хаоса» (30 миллионов).

Фильм «Годзилла против Конга» — четвертый фильм про Годзиллу снятый Голливудом, а также 12 фильм в серии Кинг Конга.

По сюжету новой ленты, Конг и группа ученых отправляются в опасное путешествие в поисках родного дома гиганта. Среди них девочка Джия, единственная, кто умеет общаться с Конгом. Неожиданно они сталкиваются с разъяренным Годзиллой, разрушающим все на своем пути. Битва двух титанов, спровоцированная неведомыми силами — лишь малая часть тайны, спрятанной в недрах Земли.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Знал бы он о заработной плате российских продавцов, не стал бы удивляться...

jeryakob

путин за последний год себя и так не хило защитил тремя законами о неприкосновенности . обидчивый стал...

TehN1k

Омэрика в своём репертуаре - А нас то за шо?!)))

great_america

"Президент защищает страну, защищает всех нас" - депутатов то он защищает. Доходы у них на уровне развитых...
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