Фильм «Годзилла против Конга» возглавил прокат с внушающей кассой

Фильм «Годзилла против Конга» стал лидером проката прошедшего уикенда в России, собрав крупную кассу.

За первые четыре дня проката «Годзилла против Конга» собрал кассу в 445 миллионов рублей. Эта сумма в пять раз больше заработанных денег фильмом «Пальма», который занимает вторую строчку лидерства. У российской семейной ленты в копилке около 90 миллионов.

Рецензия на фильм «Годзилла против Конга»

На третьем месте по сборам «Райя и последний дракон» с кассой в 77 миллионов рублей. Мультфильм в прокате уже четвертую неделю. Замыкают пятерку лидеров проката фильм «Никто» (42 миллиона) и новинка «Поступь хаоса» (30 миллионов).

Фильм «Годзилла против Конга» — четвертый фильм про Годзиллу снятый Голливудом, а также 12 фильм в серии Кинг Конга.

По сюжету новой ленты, Конг и группа ученых отправляются в опасное путешествие в поисках родного дома гиганта. Среди них девочка Джия, единственная, кто умеет общаться с Конгом. Неожиданно они сталкиваются с разъяренным Годзиллой, разрушающим все на своем пути. Битва двух титанов, спровоцированная неведомыми силами — лишь малая часть тайны, спрятанной в недрах Земли.