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Ворону со странным окрасом сфотографировали в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © нацпарк «Шушенский бор»

Ворону со странным окрасом сфотографировали в нацпарке «Шушенский бор» Красноярского края, она наполовину черная, а наполовину коричневая, сообщает пресс-служба парка.

Есть две возможные причины такого явления. Первая: окраску оперения птиц определяют несколько типов пигментов, среди которых наиболее важными являются меланины и каротиноиды.

Каротиноиды придают окрас от бледно-желтого до ярко-красного. Отклонения от обычного окраса, определяемого каротиноидами, обычно связаны с проблемами в питании и, как правило, не имеют генетической основы. 

Причиной отклонения от типичной окраски (аберрация), возможно, стал частичный лейкизм (лейцизм) – генетическая мутация, при которой у птицы происходит частичная потеря пигментации на отдельных участках оперения. В результате сбоя черное оперение становится коричневым.

Вторая причина: подобные, частично окрашенные перья могут указывать на плохое состояние птицы во время линьки и не носят наследуемого характера. Однозначно определить причины такого окраса можно только с помощью генетической экспертизы.

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