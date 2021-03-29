Ворону со странным окрасом сфотографировали в Красноярском крае

Ворону со странным окрасом сфотографировали в нацпарке «Шушенский бор» Красноярского края, она наполовину черная, а наполовину коричневая, сообщает пресс-служба парка.

Есть две возможные причины такого явления. Первая: окраску оперения птиц определяют несколько типов пигментов, среди которых наиболее важными являются меланины и каротиноиды.

Каротиноиды придают окрас от бледно-желтого до ярко-красного. Отклонения от обычного окраса, определяемого каротиноидами, обычно связаны с проблемами в питании и, как правило, не имеют генетической основы.

Причиной отклонения от типичной окраски (аберрация), возможно, стал частичный лейкизм (лейцизм) – генетическая мутация, при которой у птицы происходит частичная потеря пигментации на отдельных участках оперения. В результате сбоя черное оперение становится коричневым.

Вторая причина: подобные, частично окрашенные перья могут указывать на плохое состояние птицы во время линьки и не носят наследуемого характера. Однозначно определить причины такого окраса можно только с помощью генетической экспертизы.