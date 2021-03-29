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«Борат-2» установил рекорд Гиннесса на «Оскаре»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Комедия «Борат-2» побила рекорд по самому длинному названию для фильма, номинированного на Оскар, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Полное название фильма состоит из 14 слов и звучит так: «Борат Последующий фильм: Предоставление колоссальной взятки американскому режиму ради выгоды, когда-то славной нации Казахстана».

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«Борат-2» — вторая часть комедии «Борат изучение культуры Америки на благо славной нации Казахстана», рассказывающего о казахстанском журналисте Борате Сагдиеве, персонаже которого создал и сыграл Саша Барон Коэн (Великобритания).

Фильм номинирован на два «Оскара»: за лучшую женскую роль второго плана и лучший адаптированный сценарий.

Предыдущий рекорд принадлежит фильму «Великолепные люди в своих летающих машинах» или «Как я летел из Лондона в Париж за 25 часов 11 минут» (Великобритания, 1965 года).


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