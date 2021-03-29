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Роскосмос опроверг информацию о скором увольнении Рогозина

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Роскосмос работает в штатном режиме, информация о том, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин скоро покинет свой пост, — слухи и выдумки, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«Работаем в штатном режиме, скоро пуск — 9 апреля. Нет времени на досужие слухи и выдумки», — сказали ТАСС в Роскосмосе

В Telegram-каналах накануне появилась информация, что Рогозин в ближайшее время покинет пост главы Роскосмоса, а на его место рассматривается один из заместителей министра обороны России.

Дмитрий Рогозин возглавляет Роскосмос с мая 2018 года. До этого он занимал пост вице-премьера российского правительства и курировал оборонно-промышленный комплекс.

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Uynachalnica

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TehN1k

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great_america

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