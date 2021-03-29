Пенсии и пособия на детей вырастут в апреле

Социальные пенсии и детские пособия вырастут в России с апреля. Изменятся также правила расчета нуждаемости семьи, сообщает пресс-служба правительства России.

С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%. По действующему закону их индексация производится с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Средний размер выплат вырастет до 10 183 рублей.

С 1 апреля можно подать заявление на увеличенную ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет включительно. Теперь ее размер будет зависеть от доходов семьи и сможет достигать 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка, а не фиксированные 50%, как это было ранее.

Правила расчета нуждаемости семьи при этом меняются. Впервые при расчете среднедушевого дохода будут учитывать старших детей в возрасте до 23 лет, если они учатся в вузе на очном отделении, и не засчитают выплаты гражданам, которые ухаживают за детьми-инвалидами.