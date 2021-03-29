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Премьер Армении под давлением согласился уйти в отставку

Источник:
РИА Новости
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Фото: Аппарат Премьер-министра Республики Армения / CC BY 3.0

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в апреле подаст в отставку, чтобы в стране были проведены досрочные выборы.

По его словам, это формальный шаг «не для того, чтобы уйти, а чтобы прошли внеочередные выборы». «За этот период я буду выполнять обязанности премьер-министра», — цитирует РИА Новости Пашиняна.

Оппозиция требовала его отставки с ноября, после того как он подписал соглашение о прекращении огня с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Армения потеряла контроль над большей частью Нагорного Карабаха.

В конце февраля неосторожные слова Пашиняна, усомнившегося в боеспособности российских «Искандеров», спровоцировали политический кризис. Военное командование призвало его уйти в отставку. Оппозиция вышла на улицы и возвела в центре Еревана баррикады.

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Политика #Мир
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