Премьер Армении под давлением согласился уйти в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в апреле подаст в отставку, чтобы в стране были проведены досрочные выборы.

По его словам, это формальный шаг «не для того, чтобы уйти, а чтобы прошли внеочередные выборы». «За этот период я буду выполнять обязанности премьер-министра», — цитирует РИА Новости Пашиняна.

Оппозиция требовала его отставки с ноября, после того как он подписал соглашение о прекращении огня с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Армения потеряла контроль над большей частью Нагорного Карабаха.

В конце февраля неосторожные слова Пашиняна, усомнившегося в боеспособности российских «Искандеров», спровоцировали политический кризис. Военное командование призвало его уйти в отставку. Оппозиция вышла на улицы и возвела в центре Еревана баррикады.