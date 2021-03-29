НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Путин назвал срок снятия ограничений по COVID

Источник:
«Россия 1»
661 4
Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин считает, что о масштабном снятии ограничений в стране по коронавирусу можно будет говорить, когда у россиян сформируется популяционный иммунитет — к концу лета.

«Это произойдет, и здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано, после того, как будет создан популяционный иммунитет. Для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения», — сказал Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, все три российские вакцины — на сегодняшний день лучшие: эффективные, надежные и безопасные.

«Я знаю точно совершенно, что прививаются люди с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями и нормально себя чувствуют. Я не знаю, во всяком случае мне не известно ни одного серьезного побочного эффекта от применения всех наших зарегистрированных трех вакцин», — отметил президент.

Тема: Коронакризис
Прививка от COVID стала преимуществом при поиске работы
Власти Забайкалья разрешили жителям ходить в ночные клубы
Роспотребнадзор рассказал о тройной защите «ЭпиВакКороны»
Стартовало производство третьей российской вакцины от коронавируса
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пьяный лихач в Забайкалье насмерть сбил подростка
Красноярского имама будут судить за призывы к терроризму
Забайкальцы получили бесплатные гектары на подтопляемых землях
Массовая драка школьников в Красноярском крае попала на видео
Самое популярное
Гроза со снегом прошла в Забайкалье
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с КамАЗом под Новосибирском
Тулеев поделился сомнениями о пожаре в «Зимней вишне»
Навальный пожаловался на пытки бессонницей
Обсуждение (4)
Картина дня
Путин назвал срок снятия ограничений по COVID
Премьер Армении под давлением согласился уйти в отставку
Путин поделился способом укрепления иммунитета
Пенсии и пособия на детей вырастут в апреле
Отношения
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Меню Великого поста: правила каждого дня
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
102
Госдума «обнулила» президентские сроки Путина
83
Кремль объяснил пытки Навального бессонницей
70
Песков рассказал о вакцинации Путина
34
Здоровье Навального в колонии резко ухудшилось
34
Путин перечислил истинные ценности российской культуры
Sibnet.Ru