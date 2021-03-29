Путин назвал срок снятия ограничений по COVID

Президент России Владимир Путин считает, что о масштабном снятии ограничений в стране по коронавирусу можно будет говорить, когда у россиян сформируется популяционный иммунитет — к концу лета.

«Это произойдет, и здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано, после того, как будет создан популяционный иммунитет. Для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения», — сказал Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, все три российские вакцины — на сегодняшний день лучшие: эффективные, надежные и безопасные.

«Я знаю точно совершенно, что прививаются люди с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями и нормально себя чувствуют. Я не знаю, во всяком случае мне не известно ни одного серьезного побочного эффекта от применения всех наших зарегистрированных трех вакцин», — отметил президент.