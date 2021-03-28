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ХК «Авангард» вышел в финал Восточной конференции чемпионата КХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © avangard_inside, instagram.com/avangard_inside

Омский хоккейный клуб «Авангард» победил в игре с магнитогорским «Металлургом», набрав четыре очка в серии из шести матчей, и вышел в финал конференции.

По правила плей-офф, команда должна одержать четыре победы в серии. Максимум команды могут провести семь игр в серии. «Металлург» оказался серьезным соперником и было сложно предугадать, какая команда одержит победу — до пятой игры счет в серии был 2:2.

Победная для «Авангарда» игра прошла на площадке соперника в Магнитогорске. Шестой матч серии завершился со счетом 1:5. У «Авангарда» шайбы забросили Сергей Толчинский, Егор Чинахов, Денис Зернов, Рид Буше и Алексей Емелин. У «Металлурга» смог отличиться только Максим Карпов.

В финале Восточной конференции «Авангард» встретится с «Ак Барсом», который в полуфинале всухую обыграл «Салавата Юлаева» и занял первую строчку турнирной таблицы регулярного чемпионата.

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TehN1k

Омэрика в своём репертуаре - А нас то за шо?!)))

nastya19944

Защищают страну военные, но точно не президент.

great_america

"Президент защищает страну, защищает всех нас" - депутатов то он защищает. Доходы у них на уровне развитых...

Uynachalnica

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