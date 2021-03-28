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Путин отказался «обезьянничать» на камеру

Источник:
«Россия-1»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин отказался по примеру лидеров других стран вакцинироваться на камеру, потому что не хотел «обезьянничать».

«Мы разве что с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, [как] кто-то где-то делает?» — заявил президент России в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Ну, наверное, нет, ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все, что угодно, кефир, какой-нибудь апельсиновый сок. Шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд», — отметил Путин.

Российский лидер рассказал, что ему «перед прививкой измерили температуру». При этом президент отметил важность вакцинации для граждан, если они хотят «чувствовать себя уверенно, не болеть и не иметь тяжелые последствия после болезни».

Говоря о трех отечественных вакцинах от коронавируса, российский лидер отметил, что «они эффективные, надежные и безопасные».

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TehN1k

Омэрика в своём репертуаре - А нас то за шо?!)))

nastya19944

Защищают страну военные, но точно не президент.

great_america

"Президент защищает страну, защищает всех нас" - депутатов то он защищает. Доходы у них на уровне развитых...

Uynachalnica

Знал бы он о заработной плате российских продавцов, не стал бы удивляться...
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