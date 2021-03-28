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Навальный пожаловался общественникам на свое здоровье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области посетили оппозиционера Алексея Навального в колонии после его жалоб на здоровье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

«Получив информацию из СМИ и социальных сетей об ухудшении состояния здоровья Алексея Навального и якобы претензиях на его медицинское обслуживание в ИК-2, члены ОНК Владимирской области приняли решение в очередной раз посетить учреждение и встретиться с ним лично», — говорится в сообщении.

По словам главы ОНК Вячеслава Куликова, Навальный рассказал, что у него болит нога и ему нужны уколы, чтобы снять боль. Куликов сообщил, что оппозиционер может самостоятельно ходить.

Правозащитники проверили медицинскую документацию, заявка от Навального на препарат «Диклофенак» для инъекций была принята, сказал он. «Мы попросили медиков обратить на это внимание и в случае необходимости провести дополнительное медицинское обследование», — добавил Куликов.

Навальный накануне пожаловался на сильные боли в спине. Кроме того, он рассказал, что его нога «потеряла чувствительность». Адвокат Ольга Михайлова сообщила, что у него «голень отнимается, нога практически недееспособна». Самочувствие заключенного она назвала «крайне неблагополучным».

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TehN1k

Омэрика в своём репертуаре - А нас то за шо?!)))

nastya19944

Защищают страну военные, но точно не президент.

great_america

"Президент защищает страну, защищает всех нас" - депутатов то он защищает. Доходы у них на уровне развитых...

Uynachalnica

Знал бы он о заработной плате российских продавцов, не стал бы удивляться...
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