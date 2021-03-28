Эксперт посоветовал, как избавиться от шпионов в смартфоне

Сведения о пользователях и потенциальных покупателях товаров и услуг собирают практически все приложения в телефоне, но есть способ закрыть им доступ к информации, сообщил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Приложениям нужно отказать в доступе к микрофону, динамикам, камере и геолокации, сказал эксперт в беседе с агентством «Прайм». «Дополнительно можно отключить встроенную рекламу производителя. На Android вам нужно перейти в раздел Настройки Google > Реклама и выключите ползунок Персонализация рекламы», — посоветовал Кузьменко.

«На iPhone перейдите в Настройки > Конфиденциальность > Службы геолокации > Системные службы, а затем отключите Геолокационные iAd. Затем перейдите в Настройки > Конфиденциальность > Реклама. Включите: "Ограничить трекинг рекламы"», — объясняет эксперт.

По его словам, стоит насторожиться и проверить все файлы в телефоне, если вы вдруг заметили, что смартфон стал быстро разряжаться, без вашего ведома появляются новые приложения или всплывают подозрительные окна.

Чтобы не стать жертвой шпионской программы, нужно соблюдать антифишинговые правила. «Не переходить по ссылкам в письмах и мессенджерах, держать включенным и обновлять антивирус на компьютере и смартфоне, а также внимательно изучать отзывы и рейтинги приложений, которые собираетесь загрузить на устройство», — отметил эксперт.