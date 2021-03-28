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Песни всех участников Евровидения-2021 собрали в один ролик

Источник:
Sibnet.ru
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Ролик с отрывками из 39 песен, которые прозвучат на Евровидении в Роттердаме опубликован на официальном YouTube-канале песенного конкурса.

Изначально в Евровидении-2021 должны были принять участие 40 стран, но в последний момент в участии отказали Белоруссии. Европейский вещательный союз посчитал песни группы «Галасы ЗМеста» неподходящимидля конкурса.

В комментариях к ролику пользователи Сети составили топы своих фаворитов. Часто упоминаются участники из Италии и Швейцарии. Песню «Russian Woman» Манижи, которая выступит от России, отметили единицы комментаторов.

Конкурс песни «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме. Голландский город должен был принять конкурс в 2020 году, прежде чем мероприятие было отменено из-за продолжающейся пандемии COVID-19. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая. Гранд-финал — 22 мая.

Тема: Евровидение в Роттердаме
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TehN1k

Омэрика в своём репертуаре - А нас то за шо?!)))

nastya19944

Защищают страну военные, но точно не президент.

great_america

"Президент защищает страну, защищает всех нас" - депутатов то он защищает. Доходы у них на уровне развитых...

Uynachalnica

Знал бы он о заработной плате российских продавцов, не стал бы удивляться...
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