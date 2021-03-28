Песни всех участников Евровидения-2021 собрали в один ролик

Ролик с отрывками из 39 песен, которые прозвучат на Евровидении в Роттердаме опубликован на официальном YouTube-канале песенного конкурса.

Изначально в Евровидении-2021 должны были принять участие 40 стран, но в последний момент в участии отказали Белоруссии. Европейский вещательный союз посчитал песни группы «Галасы ЗМеста» неподходящимидля конкурса.

В комментариях к ролику пользователи Сети составили топы своих фаворитов. Часто упоминаются участники из Италии и Швейцарии. Песню «Russian Woman» Манижи, которая выступит от России, отметили единицы комментаторов.

Конкурс песни «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме. Голландский город должен был принять конкурс в 2020 году, прежде чем мероприятие было отменено из-за продолжающейся пандемии COVID-19. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая. Гранд-финал — 22 мая.