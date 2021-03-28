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Два МиГ-31 впервые в истории пролетели над Северным полюсом

Источник:
ТАСС
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Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Два тяжелых истребителя МиГ-31 впервые в истории Военно-морского флота России пролетели над Северным полюсом с дозаправкой в воздухе, сообщил главком ВМФ Николай Евменов.

«В рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-морского флота выполнены <...> полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса», — цитирует ТАСС Евменова

Ранее командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц сообщил, что группы перехватчиков дальнего радиуса действия МиГ-31 заступили на боевое дежурство в Арктике для контроля региона.

МиГ-31 — сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия.

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