Два МиГ-31 впервые в истории пролетели над Северным полюсом

Два тяжелых истребителя МиГ-31 впервые в истории Военно-морского флота России пролетели над Северным полюсом с дозаправкой в воздухе, сообщил главком ВМФ Николай Евменов.

«В рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-морского флота выполнены <...> полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса», — цитирует ТАСС Евменова

Ранее командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц сообщил, что группы перехватчиков дальнего радиуса действия МиГ-31 заступили на боевое дежурство в Арктике для контроля региона.

МиГ-31 — сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия.