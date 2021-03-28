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Гидрометцентр пообещал аномальное тепло в Сибири и Забайкалье

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Аномально теплая погода ожидается в регионах Центрального, Северо-Западного, на юге Сибирского и Дальневосточного федеральных округов — температура будет выше нормы на 2-12 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге Сибири и Дальнего Востока температура также выше нормы гораздо. Несколько дней назад она была точно такая же, как в центре европейской части России. Это нестандартно и удивительно — температура выше нормы на 7-9 градусов и в Забайкалье, и на юге Иркутской области, и в Амурской области, и в Хабаровском крае», — цитирует ТАСС Вильфанда

По словам Вильфанда, дневная температура в регионах на юге Сибири и Дальнего Востока будет в диапазоне 4-8 градусов тепла, во Владивостоке она будет достигать двузначных значений, отметил метеоролог.

В Москве и других городах ЦФО температура будет выше нормы на 2-5 градусов, в Санкт-Петербурге и городах Ленинградской области — на 6-7 градусов выше нормы.

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