СМИ узнали о российских устройствах на немецких подлодках

Подводные лодки ВМС Германии оказались оснащены навигационными устройствами, разработанными российской компанией «Транзас», пишут немецкие СМИ.
Сотрудничество ФРГ и российской компании началось еще в 2005 году. Тогда при канцлере Герхарде Шредере около 100 кораблей ВМФ Германии были оборудованы навигационными системами, произведенными российской компанией.
Позднее Германия снова обратилась к «Транзас» и установила систему Navi-Sailor 4000 на немецких подводных лодках проекта 212A U 35 (в эксплуатации с 2015 года) и U 36 (в эксплуатации с 2016 года), приводит РИА Новости выдержки из статьи Bild am Sonntag.
Пресс-секретарь министерства обороны Германии в ответ на вопрос, представляют ли системы «Транзас» опасность для немецких подлодок, ответил, что «правительство прилагает значительные усилия для обеспечения безопасности IT-кибер и крипто-средств, находящихся в ведении министерства обороны».
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great_america"Президент защищает страну, защищает всех нас" - депутатов то он защищает. Доходы у них на уровне развитых...