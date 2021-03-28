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СМИ узнали о российских устройствах на немецких подлодках

Источник:
РИА Новости
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Фото: Bundeswehr-Fotos / CC BY 2.0

Подводные лодки ВМС Германии оказались оснащены навигационными устройствами, разработанными российской компанией «Транзас», пишут немецкие СМИ.

Сотрудничество ФРГ и российской компании началось еще в 2005 году. Тогда при канцлере Герхарде Шредере около 100 кораблей ВМФ Германии были оборудованы навигационными системами, произведенными российской компанией.

Позднее Германия снова обратилась к «Транзас» и установила систему Navi-Sailor 4000 на немецких подводных лодках проекта 212A U 35 (в эксплуатации с 2015 года) и U 36 (в эксплуатации с 2016 года), приводит РИА Новости выдержки из статьи Bild am Sonntag.

Пресс-секретарь министерства обороны Германии в ответ на вопрос, представляют ли системы «Транзас» опасность для немецких подлодок, ответил, что «правительство прилагает значительные усилия для обеспечения безопасности IT-кибер и крипто-средств, находящихся в ведении министерства обороны».

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