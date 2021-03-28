НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Девочка на «Голосе» за 15 секунд развернула всех наставников

Источник:
Sibnet.ru
246 0
Фото: © кадр из видео

Наставники детского «Голоса» одновременно повернулись к 11-летней Софии Медведевой во время слепых прослушиваний. Девочка исполнила песню Алиши Киз «If I Ain’t Got You».

Лободе, Басте и Егору Криду потребовалось 15 секунд, чтобы распознать талант юной певицы. Красные кнопки наставники нажали одновременно с разницей в доли секунды. Софию Медведеву это очень взволновало, и она начала путаться в словах и сбивчиво закончила выступление.

Судей же это нисколько не смутило. Чтобы поддержать школьницу, на сцену вышел Егор Крид и обнял артистку. Баста сказал, что песня с напутанными словами получилась более эмоциональной, а Лобода посчитала, что волнение придало пикантности выступлению.

София Медведева поблагодарила членов жюри за поддержку и выбрала своим наставником Егора Крида.

В субботнем выпуске детского «Голоса» наставники полностью сформировали свои команды, в каждой из которой по 15 человек. В следующем выпуске начнется этап «Поединки» — в каждом поединке трое представителей одной команды исполняют одну песню, и наставник выбирает лучшего участника в каждой тройке.

Еще по теме
Сериал «Теория вероятности»: математик служит дьяволу
Трио из Томска прошло в «Comedy Баттл» после смешной перепалки с жюри
Выступление трио из Томска «Нам можно» покажут на «Comedy Баттл»
Тиктокеры в компании Гузеевой и Билана станут жюри нового шоу
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Строители начали надвижку пролета четвертого моста через Обь
Школьницы избили подругу в Новосибирской области
Ушел под лед: NYT восхитился рекордом ныряльщика на Байкале
Власти Забайкалья разрешили жителям ходить в ночные клубы
Самое популярное
Гроза со снегом прошла в Забайкалье
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с КамАЗом под Новосибирском
Навальный пожаловался на пытки бессонницей
Тулеев поделился сомнениями о пожаре в «Зимней вишне»
Обсуждение (0)
Отношения
Меню Великого поста: правила каждого дня
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Топ комментариев

AVM2

Еще в 1963 году советская подлодка К-181 всплыла, пробив лед, на северном полюсе. А то некоторые утверждают...

Uynachalnica

В 30-35 лет уже не дети, развести на стулья сейчас, а деньги вечером, довольно трудно!

Albor

Спасибо о накоплениях позабочусь сам

great_america

"Президент защищает страну, защищает всех нас" - депутатов то он защищает. Доходы у них на уровне развитых...
Sibnet.Ru