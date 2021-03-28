Девочка на «Голосе» за 15 секунд развернула всех наставников

Наставники детского «Голоса» одновременно повернулись к 11-летней Софии Медведевой во время слепых прослушиваний. Девочка исполнила песню Алиши Киз «If I Ain’t Got You».

Лободе, Басте и Егору Криду потребовалось 15 секунд, чтобы распознать талант юной певицы. Красные кнопки наставники нажали одновременно с разницей в доли секунды. Софию Медведеву это очень взволновало, и она начала путаться в словах и сбивчиво закончила выступление.

Судей же это нисколько не смутило. Чтобы поддержать школьницу, на сцену вышел Егор Крид и обнял артистку. Баста сказал, что песня с напутанными словами получилась более эмоциональной, а Лобода посчитала, что волнение придало пикантности выступлению.

София Медведева поблагодарила членов жюри за поддержку и выбрала своим наставником Егора Крида.

В субботнем выпуске детского «Голоса» наставники полностью сформировали свои команды, в каждой из которой по 15 человек. В следующем выпуске начнется этап «Поединки» — в каждом поединке трое представителей одной команды исполняют одну песню, и наставник выбирает лучшего участника в каждой тройке.