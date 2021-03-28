Составлен рейтинг лучших смартфонов 2021 года

Эксперты американского журнала Consumer Reports составили рейтинг лучших смартфонов на базе операционных систем Android и iOS, рекомендованных к покупке в 2021 году.

Лидером в категории «Лучший iPhone» стал iPhone 12 Pro Max. Он оснащен быстрым процессором A14 Bionic, OLED-дисплеем и возможностью подключения к сети 5G.

iPhone 12 Pro Max стоит на 100 долларов больший, чем 12 Pro, при этом обладает более продолжительной автономностью, большим дисплеем и лучшей камерой. При этом недостатком смартфона назвали большие размеры и вес в 226 грамм, приводит РИА Новости мнение экспертов.

Лидером среди Android-аппаратов назван Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G. Среди достоинств модели эксперты назвали отличное время автономной работы, камеру с пятикратным зумом и экран.

Лучшим бюджетным аппаратом был назван OnePlus Nord N10 5G. Единственным его важным недостатком специалисты назвали отсутствие поддержки mmWave.

Самым «долгоиграющим» смартфоном обозреватели Consumer Reports назвали OnePlus Nord N100, однако его камеры получили низкую оценку.