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США возмутили ответные санкции Китая

Источник:
ТАСС
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Фото: U.S. Department of State from United States

Соединенные Штаты осуждают введенные Китаем в отношении США и Канады ответные санкции и считают их безосновательными, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. 

 Китай в субботу ввел ответные санкции в отношении нескольких физических и юридических лиц из США и Канады из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

«США осуждают безосновательные санкции КНР, которые, очевидно, были введены в качестве ответной меры на санкции США в отношении официальных лиц КНР, связанных с серьезными нарушениями прав человека в Синьцзяне», — приводит ТАСС заявление Блинкена.

В заявлении МИД Китая говорится, что санкции являются ответом на действия США и Канады, которые «22 марта наложили односторонние санкции в отношении соответствующих физических и юридических лиц в Синьцзяне на основании слухов и дезинформации».

По словам Блинкена, попытки Пекина запугать тех, кто выступает в поддержку прав человека, лишь способствуют «пристальному вниманию международного сообщества к преступлениям против человечности в Синьцзяне».

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