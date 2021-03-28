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Поветкин проиграл нокаутом и потерял пояс чемпиона мира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Кадр из видео

Российский боксер Александр Поветкин техническим нокаутом уступил в ответном поединке с британским тяжеловесом Диллианом Уайтом.

Рефери остановил бой в четвертом раунде, зафиксировав поражение 41-летнего россиянина техническим нокаутом. Поветкин утратил временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе

Сразу после боя глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что Поветкину пора завершить карьеру. «Я думаю, это последний бой», — приводит ТАСС слова Рябинского, добавив, что будет уговаривать Поветкина завершить карьеру.

На счету отечественного спортсмена теперь 36 побед при трех поражениях и одной ничьей. Уайт на профессиональном ринге выиграл 28 боев, уступив в двух.


   
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